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«Фронт врага летит в пропасть»: Армия РФ прорвала оборону ВСУ под Часов Яром на несколько километров: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 24.05.24 г.

«Фронт врага летит в пропасть»: Армия РФ прорвала оборону ВСУ под Часов Яром на несколько километров: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 24.05.24 г.

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