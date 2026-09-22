Turkish city cooks up world's largest pot of baked beans

A Turkish city earned a Guinness World Records title by cooking cook up a pot of 1,807 gallons of baked beans -- approximately 15,000 cans worth.
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