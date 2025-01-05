«Что завтра? Теракт в честь Бандеры?». Поклонская отреклась от Православия

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Человека надо лечить серьезно,видно же психушка плачет.
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20 час.
Ural Karahanow
Это к разговору о том, что хохлу можно будет вернуть человеческий облик. Они не знают, что такое - человеческий облик.
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19 час.

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