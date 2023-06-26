«Барса» хочет избавиться от Лангле, Умтити и еще 3 игроков до пятницы. Это нужно для регистрации Гюндогана, Иньиго и других возможных новичков

Как сообщает Diario Sport, спортивное руководство клуба попытается расстаться с Клеманом Лангле, Самюэлем Умтити, Серджиньо Дестом и Алексом Кольядо, а также игроком «Барселоны Б» Густаво Майей до пятницы, так как в этот день закрывается финансовый год-2022/23.