«Барса» хочет избавиться от Лангле, Умтити и еще 3 игроков до пятницы. Это нужно для регистрации Гюндогана, Иньиго и других возможных новичков

Как сообщает Diario Sport, спортивное руководство клуба попытается расстаться с Клеманом Лангле, Самюэлем Умтити, Серджиньо Дестом и Алексом Кольядо, а также игроком «Барселоны Б» Густаво Майей до пятницы, так как в этот день закрывается финансовый год-2022/23.
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