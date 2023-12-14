Армения после предательства России превращается в отсталую и никому не нужную окраину

Как ни крути Армении кирдык. Не на ту лошадь, армяне сделали ставку. Эта лошадь заведёт их в тупик, после чего они ещё больше лишается территорий и поддержки России.

ВД

Вовладар Даров

После предательства кого, России? Не Армения ли навострила лыжи в сторону Америки? Раз уж обосрались,нечего винить кого то! Пашинян привел страну к светлому будущему, а вдруг оказалось,что дедушки Спотыкача и ненужны, кто виноват, конечно Россия!))