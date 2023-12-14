Айнур Курманов. Франция и Запад пытаются раскачать ситуацию на Южном Кавказе, создав дополнительный очаг напряжения, так как не заинтересованы в мирном урегулировании и в заключении окончательного соглашения между Ереваном и Баку.
Армения после предательства России превращается в отсталую и никому не нужную окраину
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Как ни крути Армении кирдык. Не на ту лошадь, армяне сделали ставку. Эта лошадь заведёт их в тупик, после чего они ещё больше лишается территорий и поддержки России.
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
После предательства кого, России? Не Армения ли навострила лыжи в сторону Америки? Раз уж обосрались,нечего винить кого то! Пашинян привел страну к светлому будущему, а вдруг оказалось,что дедушки Спотыкача и ненужны, кто виноват, конечно Россия!))
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7 мин.
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