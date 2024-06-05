Какие напитки лучше всего на правильном питании пить

В дневной калорийности рациона нужно учитывать не только то, что мы едим, но и что мы пьем.Какие напитки можно включать в ПП- меню, а каких следует избегать?Давайте распределим их по степени полезности, а заодно подберем идеи для ПП- рациона.
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