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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Директор липецкого муппредприятия предстанет перед судом за хищение экскаватора

Директор липецкого муппредприятия предстанет перед судом за хищение экскаватора

Прокуратура Становлянского района выявила факт растраты муниципального имущества. В ходе проверки установлено, что в 2022 году руководитель местного предприятия незаконно продал закрепленный за организацией экскаватор.

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