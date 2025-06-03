Директор липецкого муппредприятия предстанет перед судом за хищение экскаватора

Прокуратура Становлянского района выявила факт растраты муниципального имущества. В ходе проверки установлено, что в 2022 году руководитель местного предприятия незаконно продал закрепленный за организацией экскаватор.
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