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Малайзия закрывает Network School Баладжи Шринивасана в Форест-Сити

Малайзия закрывает Network School Баладжи Шринивасана в Форест-Сити

Малайзийские власти распорядились о прекращении с 22 июля деятельности Network School - сообщества «цифровых кочевников» в Форест-Сити, основанного американским инвестором и бывшим техническим директором Coinbase Баладжи Шринивасаном.

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