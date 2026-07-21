Малайзия закрывает Network School Баладжи Шринивасана в Форест-Сити

Малайзийские власти распорядились о прекращении с 22 июля деятельности Network School - сообщества «цифровых кочевников» в Форест-Сити, основанного американским инвестором и бывшим техническим директором Coinbase Баладжи Шринивасаном.
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