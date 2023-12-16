Почти 5,5 тыс. человек пересекли российско-финскую границу за два дня

Почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей пересекли российско-финскую границу через открывшиеся 14 декабря два пункта пропуска в Ленинградской области и Карелии, сообщила 16 декабря пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
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