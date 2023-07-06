О важности движения

Карпов Илья

Сложные проблемы надо рассматривать шире и консультироваться у медиков. Так возникнет еще вопрос о важности кислорода. Сколько статей о вреде его активных форм. Сколько заметок посвящено антиоксидантам. Да и кислород могут ВЫРАБАТЫВАТЬ САМИ КЛЕТКИ! Так, за счет ПЕРЕКИСНОГО ОКИ СЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, некоторые люди могут ПОДНИМАТЬСЯ НА ЭВЕРЕСТ БЕЗ КИСЛОРОДНЫХ МАСОК! А значение СО2 для дыхания (метод Бутейко, способ снижения давления при дыхании в пакет, когда выдыхаемый в пакет воздух снова вдыхается, правило Вериго-Бора и пр.) Анаэробное дыхание и его переключение на аэробное сложные процессы, но там много интереснейших приемов Природы. Говоря о движении надо понимать и РОЛЬ МИТОХОНДРИЙ в этих процессах, понимать значение МИОГЛОБИНОВ (а есть и цито- и нейроглобины. Понимаю, заметка написана для дилетантов, но в этой теме полно уникальных моментов. Ну, хотя бы то, что некоторые животные и рыбы могут при недостатке кислорода УСИЛИВАТЬ ДЫХАНИЕ ЧЕРЕЗ КИТШЕЧНИК. Понимая все широко, можно и решить проблему ДИАБЕТА. Только кому эт о надо. Теководят кругом бездари.