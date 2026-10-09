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«Слюдариум» вышел в финал Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем место силы»

«Слюдариум» вышел в финал Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем место силы» Сейчас решается судьба одного из самых ярких и уникальных пространств Карелии — креативного пространства «Слюдариум» в Петрозаводске, идейным вдохновителем которого является руководитель ….

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