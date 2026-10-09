«Слюдариум» вышел в финал Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем место силы» Сейчас решается судьба одного из самых ярких и уникальных пространств Карелии — креативного пространства «Слюдариум» в Петрозаводске, идейным вдохновителем которого является руководитель ….