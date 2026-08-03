Леша и Лора Мусликовы

"Украины не будет". В США предрекли триумф России после перелома в зоне СВО". ..... А то мы без них не знаем, что не будет. Стих примерно писанный в 2016 г.: … - «Как то так, «братцы». Не было, нет и не будет, ВСЁ! - растворился мираж, Мир очень скоро забудет, Про Украинский «вояж». Древние укры, трезубцы, Пьяные рожи, майдан, Уж никогда не вернутся, Даже в сознание нам. Чистыми станут зарницы, Малороссийских лугов, Ровно до польской границы, До прибалтийских врагов. Там тоже мираж видят очи, Если смотреть не в прицел, Ну как поближе подскочим?, - - Кто там останется цел? Эту историю, вкратце, Я рассказал как бы впрок, Чтобы с усердием «братцы», Прошлый учили урок.