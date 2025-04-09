Первый официальный российский турнир по фиджитал-сноуборду пройдет в Лабытнанги

В Лабытнанги пройдет финальный этап Кубка России по сноуборду. Особенностью турнира станут фиджитал-соревнования по сноуборд-кроссу, которые станут первыми официальными состязаниями в России, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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