Роспотребнадзор рекомендовал пожилым вводить три дозы вакцины "ЭпиВакКорона"

Для повышения иммунологической эффективности пожилым людям старше 65 лет рекомендуется вводить не две, а три дозы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" - соответствующее заявление 24 мая опубликовал на своем официальном сайте Роспотребнадзор.