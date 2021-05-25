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Роспотребнадзор рекомендовал пожилым вводить три дозы вакцины "ЭпиВакКорона"

Роспотребнадзор рекомендовал пожилым вводить три дозы вакцины "ЭпиВакКорона"

Для повышения иммунологической эффективности пожилым людям старше 65 лет рекомендуется вводить не две, а три дозы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" - соответствующее заявление 24 мая опубликовал на своем официальном сайте Роспотребнадзор.

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