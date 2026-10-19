С 1 ноября спутниковый передатчик тюленя Крошика перестанет отправлять данные из-за прекращения работы французской компании «Аргос» с российскими пользователями, и специалисты Фонда друзей балтийской нерпы больше не смогут отслеживать его перемещения в Ладожском озере.