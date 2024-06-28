Зачем в России создадут ГОСТ на шаурму и что об этом известно?

К такой мере решили прибегнуть из-за случаев массового отравления любителей фастфуда Роскачество разрабатывает ГОСТ на шаурму, который установит требования как к ингредиентам, так и к процессам изготовления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии