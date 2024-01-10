Бочкарев: павильон на станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро почти готов

Наземный вестибюль на станции «Печатники» и входной павильон на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии московского метро почти достроены, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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