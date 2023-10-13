Аналитики выяснили, какие авто подорожали в Петербурге в сентябре

Жители Петербурга, несмотря на сложное положение российского авторынка, продолжают покупать машины. Многие из них подорожали, и эксперты составили рейтинг авто, цена которых за сентябрь выросла больше всего.
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