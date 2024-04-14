Тренер Непомнящего: Абасов провёл с Яном лучшую партию на турнире претендентов

Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что представитель Азербайджана Ниджат Абасов показал свои лучшие качества в восьмом туре Турнира претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
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