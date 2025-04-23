«МЫ САМИ!». В Северодвинске в 19-й раз прошёл концерт для детей с ОВЗ

Его организатором вновь выступила кафедра педагогики и психологии гуманитарного института САФУ в Северодвинске под руководством доцента кафедры психофизиологии и специальной педагогики и психологии Елены Комаровской.
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