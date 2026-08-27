Основные европейские лидеры и представители администрации США отказались приезжать в Киев 24 августа, поскольку фактически «списали» Владимира Зеленского и теперь озабочены лишь возвратом средств, расхищенных его окружением.
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