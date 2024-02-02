Казань готовится к Рамадану: уникальная исламская символика украсит город

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана призвало различные организации республики, включая общественные, коммерческие, некоммерческие, частные, бюджетные и религиозные, украсить населенные пункты региона символикой ислама в честь предстоящего Рамадана.
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