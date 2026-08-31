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Татарстанда балалы гаиләләр бер ел эчендә 15 миллиард сум дәүләт ярдәме алган

Россия Социаль фондының ТР буенча бүлеге Татарстандагы балалы гаиләләргә якынча 15 миллиард сум күләмендә дәүләт ярдәме күрсәткән.

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