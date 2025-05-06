Spartan EV – почему электро УАЗ так и не пошел в «массы»

На бездорожье в Подмосковье осенью 2021 года проходили испытания электрокара UAZ Spartan EV, событие освещалось в прессе, были ожидания… Однако российские автолюбители так и не увидели даже мелкосерийного производства УАЗа на электротяге, почему — разбирались в статье.