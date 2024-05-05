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Чемпионат Турции. «Меркезефенди» – «Бахчешехир», «Тюрк Телеком» примет «Дарушафаку»

«Меркезефенди» дома сыграет с «Бахчешехиром», «Тюрк Телеком» примет «Дарушафаку». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Меркезефенди – Бахчешехир Дата проведения 5 мая, 13.

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