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Затычки для «котла»: Драпатый бросил в мясорубку под Волчанском женщин ВСУ

Затычки для «котла»: Драпатый бросил в мясорубку под Волчанском женщин ВСУ

     Петля окружения и командирский произвол провоцируют суициды захисниц «Северный ветер» в утренней сводке от 7 сентября сообщил о продолжении ликвидации оказавшейся в «Волчанском котле» группировки ВСУ.

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Наталья Павлова

Ну, конечно, кем же ещё укомплектовывать "пiдроздiли", как не женщинами? Драпатый, видимо, рассчитывает, что российские бойцы не будут стрелять в женщин... Но этих "пiдроздiлюх" следует рассматривать исключительно, как противника, как врага, как вооружённых солдат, убивающих наших солдат и гражданских.