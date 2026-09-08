Петля окружения и командирский произвол провоцируют суициды захисниц «Северный ветер» в утренней сводке от 7 сентября сообщил о продолжении ликвидации оказавшейся в «Волчанском котле» группировки ВСУ.
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Ну, конечно, кем же ещё укомплектовывать "пiдроздiли", как не женщинами? Драпатый, видимо, рассчитывает, что российские бойцы не будут стрелять в женщин... Но этих "пiдроздiлюх" следует рассматривать исключительно, как противника, как врага, как вооружённых солдат, убивающих наших солдат и гражданских.