Следствие проверяет второго взяткодателя по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Дело второго взяткодателя по делу Шеломенцева Дениса Илюшина все еще нет в суде На стадии проверки процессуального следствия находятся материалы в отношении руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, который стал вторым взяткодателем бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева.