Следствие проверяет второго взяткодателя по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Дело второго взяткодателя по делу Шеломенцева Дениса Илюшина все еще нет в суде На стадии проверки процессуального следствия находятся материалы в отношении руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, который стал вторым взяткодателем бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева.
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