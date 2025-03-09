Два человека погибли 8 марта в страшной аварии на трассе «Кола»

Смертельное ДТП произошло в соседней с Карелией Мурманской области. По информации УМВД по Мурманской области, столкновение автомобилей Renault Logan и Mitsubishi Lancer произошло в 19:50 на третьем километре автодороги Р-21 «Кола».
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