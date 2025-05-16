Это VW Karmann Ghia или Mercedes-Benz? Да

Замена двигателя дело привычное, особенно когда речь идёт об установке двигателя LS. Эти моторы стали настолько популярными, что существует специальный макетный инструмент, позволяющий проверить, влезет ли V8 от GM в подкапотное пространство вашей машины.
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