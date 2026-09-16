Мурашко: Россия заняла 3-е место в мире по клиническим исследованиям

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Россия заняла третье место в мире по клиническим исследованиям новых лекарств.
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