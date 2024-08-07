Нацбатальон ВСУ применил румынские реактивные пусковые установки в ЛНР

На вооружении одного из нацбатальонов ВСУ на сватовско-кременском участке появились переносные реактивные пусковые установки, являющиеся аналогом советского «Града-П», сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».