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Нацбатальон ВСУ применил румынские реактивные пусковые установки в ЛНР

Нацбатальон ВСУ применил румынские реактивные пусковые установки в ЛНР

На вооружении одного из нацбатальонов ВСУ на сватовско-кременском участке появились переносные реактивные пусковые установки, являющиеся аналогом советского «Града-П», сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».

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