Лежат мертвым грузом. В алтайском селе три месяца не убирали сваленный в кучу павший скот

Причину гибели животных пока не установили Жители села Маяк Чарышского муниципального округа три месяца добивались того, чтобы власти убрали около десяти туш павшего скота, которые лежали вблизи населенного пункта.
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