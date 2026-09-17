Дебют Сирши Ронан, слёзы Рассела Кроу и гнев Илона Маска: что показали вне конкурса в Венеции

Когда жюри во главе с Мэгги Джилленхол раздало награды основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля, самое любопытное снова осело в параллельных секциях.
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