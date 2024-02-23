Посол Антонов: Запад не сможет нанести РФ стратегическое поражение

РИА Новости/Илья Питалев Желание коллективного Запада нанести России стратегическое поражение не может сбыться, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов во время торжественного приема в честь Дня защитника Отечества.
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