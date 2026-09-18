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«Гаилә белән сайлыйбыз!» конкурсында беренче машинаны Гөлфия Абдуллова отты

«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсы кысаларында өч Sollers ST8 автомобиленең беренчесенә Татарстанның Питрәч районыннан Гөлфия Абдуллова ия булды.

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