«Гаилә белән сайлыйбыз!» конкурсында беренче машинаны Гөлфия Абдуллова отты

«Гаилә белән сайлыйбыз!» фотоконкурсы кысаларында өч Sollers ST8 автомобиленең беренчесенә Татарстанның Питрәч районыннан Гөлфия Абдуллова ия булды.
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