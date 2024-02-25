МО РФ заявило о награждении военнослужащих орденами за взятие Авдеевки

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил российских военнослужащих, которые проявили себя во время реализации боевых задач в рамках взятия силами России под контроль города Авдеевка, находящегося на территории Донецкой народной республике (ДНР).