МО РФ заявило о награждении военнослужащих орденами за взятие Авдеевки

Начальник штаба группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Денис Лямин наградил российских военнослужащих, которые проявили себя во время реализации боевых задач в рамках взятия силами России под контроль города Авдеевка, находящегося на территории Донецкой народной республике (ДНР).
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