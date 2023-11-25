IX РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ Г.МИНСК.

22 ноября 2023 года в Елисаветинском монастыре г.Минска в рамках Рождественских чтений настоятель Елисаветинского храма протоиерей Виктор Толох принял участие в конференции ´Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, будущего.
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