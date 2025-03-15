Европейских руководителей ждут куда большие поражения, чем фиаско в теннисе. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков, который прокомментировал слова главы польского правительства Дональда Туска.
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