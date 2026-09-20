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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «Мне не нужны ежовые рукавицы тренеров. Даже в детстве мне никогда не надо было, чтобы меня ругали»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова высказалась о своем отношении к критике и «ежовым рукавицам» в тренировочном процессе.

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