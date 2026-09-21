Pochettino replaces injured Pepi with Downs on USMNT roster

Damion Downs will replace injured forward Ricardo Pepi on the United States Men's National Team roster, coach Mauricio Pochettino announced.
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