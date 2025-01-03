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США сыграют с Чехией в 1/2 финала МЧМ-2025, Швеция – с Финляндией

Определились составы полуфинальных пар на молодежном чемпионате мира.  Молодежная сборная США, защищающая титул чемпиона, сыграет в полуфинале со сборной Чехии, выбившей Канаду в 1/4 финала.

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