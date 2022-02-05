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Определились составы четырех команд, которые выступят в Матче восходящих звезд НБА

Матч восходящих звезд НБА в этом году пройдет в новом формате. Игроков поделили на четыре команды, которые возглавят легенды лиги Рик Бэрри, Айзейя Томас, Джеймс Уорти и Гэри Пэйтон.

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