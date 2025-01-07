Сколько газа и электроэнергии потребляют в день жители и бизнес Молдовы 

Жители Молдовы в среднем потребляют всего по 0,32 куб. м газа и по 2 кВт/ч электроэнергии в день. Однако доли их потребления природного газа и электроэнергии составляют по 39,9% и 39,7%, соответственно от всего потребления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии