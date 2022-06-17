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«ТГК-2»: определены лучшие и худшие потребители в Архангельске

«ТГК-2»: определены лучшие и худшие потребители в Архангельске

ПАО «ТГК-2» обновило рейтинг компаний — добросовестных плательщиков за поставленную тепловую энергию по итогам отопительного сезона 2021 – 2022 годов.

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