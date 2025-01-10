Медийный обвес любого хохлячего нахрюка в отечественном военблогинге всегда одинаков

Это, конечно, очень занимательно и в какой-то степени даже развлекательно - читать "российский" военкурвятник и западных журналистов, особенно из так называемых "либеральных" медиа.
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