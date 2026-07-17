Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Зачем жить в малых городах

Зачем жить в малых городах

Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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