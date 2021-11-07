Названы признаки слежки через веб-камеру

На слежку через веб-камеру пользователя могут указывать сообщения, что та или иная программа пытается получить доступ к камере и микрофону, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, пишет «Прайм».