«Не влезай, убьет!», – энергетики напомнили о правилах безопасности в период летних каникул

С началом летних каникул школьники больше времени предоставлены сами себе и зачастую выбирают для игр не самые подходящие места: вблизи линий электропередачи, трансформаторных и распределительных подстанций.
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