Дегтярев назвал Россию неотъемлемой частью олимпийского движения

РИА Новости/Максим Блинов Россия по праву стоит у истоков олимпийского движения. Об этом 4 октября сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев на Всероссийском спортивном диктанте в Национальном центре "Россия".