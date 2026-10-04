Дегтярев назвал Россию неотъемлемой частью олимпийского движения

РИА Новости/Максим Блинов Россия по праву стоит у истоков олимпийского движения. Об этом 4 октября сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев на Всероссийском спортивном диктанте в Национальном центре "Россия".
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