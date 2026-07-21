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УтроNews

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Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесли на осень для стабилизации топливного рынка

Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесли на осень для стабилизации топливного рынка

В мае крупные сибирские заводы работали при полной загрузке мощностей. При этом производство бензина и дизтоплива на НПЗ в Центральной России в январе – июне снизилось относительно аналогичного периода прошлого года из-за внеплановых ремонтов.

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